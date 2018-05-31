Случаи воровства детей участились в Красноярском крае

В Красноярском крае среди разведенных родителей возросли случаи борьбы за ребенка. Местные жители даже прибегают к краже детей после развода. Об этом сообщил медиа‐портал «Столица 24».

Ранее в крае лидировала жилищная проблема, а сейчас участились случаи нарушения прав детей.

Ирина Мирошникова , уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае, пояснила, что семейные конфликты, невыплаты алиментов всегда были важной проблемой, но в настоящий момент на 25% возросла проблема неисполнения родителями решений судов в случае развода. По ее словам, процент катастрофически большой.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае добавила, что проблема «дележки» детей заключается в личностном характере, а не в законном праве. Такие ситуации зачастую заканчиваются плачевно для всех сторон.

В Красноярском крае местные власти не выдали квартиру сироте. Молодому человеку на протяжении шести лет приходилось снимать жилье. Юноша был вынужден доказывать свое право на жилплощадь в районом суде.