Измайловские дошколята простились с детским садом

В подготовительной группе дошкольного отделения школы №2094 района Измайлово прошел праздник «Минута славы», посвященный выпуску воспитанников детсада.

Будущие первоклассники из Измайлова на минувшей неделе получили свою «Минуту славы». «Звездочки» детского сада доказали, что к школе они готовы, а весь необходимый багаж знаний получен. Трогательно и душевно прошел сам праздник. Было море слез радости и еще больше улыбок, а также любви всех присутствующих друг к другу.

Свои яркие номера в этот день подготовили не только дети: родители малышей также смогли продемонстрировать свои таланты. А по окончании праздника все получили свои заслуженные «оскары».

Провожая дошколят в школьную жизнь, воспитатели пожелали будущим первоклассникам и в дальнейшем добиваться, как можно больше «Минут славы» и не забывать своих воспитателей и друзей по детскому саду.