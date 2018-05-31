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Измайловские дошколята простились с детским садом
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Измайловские дошколята простились с детским садом 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В подготовительной группе дошкольного отделения школы №2094 района Измайлово прошел праздник «Минута славы», посвященный выпуску воспитанников детсада.
Будущие первоклассники из Измайлова на минувшей неделе получили свою «Минуту славы». «Звездочки» детского сада доказали, что к школе они готовы, а весь необходимый багаж знаний получен. Трогательно и душевно прошел сам праздник. Было море слез радости и еще больше улыбок, а также любви всех присутствующих друг к другу.
Свои яркие номера в этот день подготовили не только дети: родители малышей также смогли продемонстрировать свои таланты. А по окончании праздника все получили свои заслуженные «оскары».
Провожая дошколят в школьную жизнь, воспитатели пожелали будущим первоклассникам и в дальнейшем добиваться, как можно больше «Минут славы» и не забывать своих воспитателей и друзей по детскому саду.
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