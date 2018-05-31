Савельев предложил маркировать продукты, подходящие для детского питания

В России нужно ввести специальный знак качества на продуктах, подходящих для детского питания, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев ЛДПР ). Об этом сообщает его пресс-служба.

В пятницу стартует пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора в зависимости от количества в них соли, сахара и жира.

«Вопрос качества детского питания стоит очень остро. Постоянно в новостях появляется информация — то там дети отравились, то здесь ротавирус подхватили. Это не говоря о том, что у нас в общепите, который торгует фастфудом, есть якобы «детское меню». Хотя давно всем известно, что фастфуд даже для взрослого организма вреден», — приводит пресс-служба слова Савельева.

Он указал, что любые продукты и готовые блюда нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения сохранности детского здоровья — и маркировать соответственно. Депутат напомнил, что недавно Роскачество обнаружило пломбир-фальсификат популярных марок, а также антибиотики и даже кишечную палочку в мороженом. По его словам, контроль за производством мороженого, если рассматривать его как продукт, подходящий для детского питания, должен быть более строгим.

«В идеале, нам необходимо ввести обязательную систему присвоения продуктам категории «для детского питания», обязательного Знака качества, который будет свидетельствовать, что всё изготовлено по специальной рецептуре и технологии из высококачественного натурального сырья», — сказал Савельев.

Он отметил, что контроль для товаров с таким знаком должен быть жёстче и наказание за допущенные в производстве и хранении нарушения — строже. По словам депутата, Знак качества будет дополнительной гарантией со стороны государства для родителей, заботящихся о здоровье своих детей, и очевидным конкурентным преимуществом для производителей.