Будущих художников готовят в центре социальной помощи Коптева

На занятиях в студии изобразительных искусств «Волшебная кисточка» в центре социальной помощи семье и детям «Коптево» ребята осваивают разные художественные техники и приёмы рисования. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Увлекательные занятия способствуют развитию творческих способностей, развивают самостоятельность мышления. Дети учатся творчески подходить к решению проблем, иными словами, формируется их индивидуальность, — прокомментировали в центре.

В студии проводят выставки и презентации рисунков, посвящённые значимым событиям. Лучшие работы принимают участие в окружных, городских конкурсах и выставках, нередко занимая призовые места. (ео)