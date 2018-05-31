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Будущих художников готовят в центре социальной помощи Коптева
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Будущих художников готовят в центре социальной помощи Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На занятиях в студии изобразительных искусств «Волшебная кисточка» в центре социальной помощи семье и детям «Коптево» ребята осваивают разные художественные техники и приёмы рисования. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Увлекательные занятия способствуют развитию творческих способностей, развивают самостоятельность мышления. Дети учатся творчески подходить к решению проблем, иными словами, формируется их индивидуальность, — прокомментировали в центре.
В студии проводят выставки и презентации рисунков, посвящённые значимым событиям. Лучшие работы принимают участие в окружных, городских конкурсах и выставках, нередко занимая призовые места. (ео)
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