В Российской молодежной библиотеке отпразднуют День защиты детей

Ко Дню защиты детей в Российской молодежной библиотеке подготовили специальную интерактивную программу из цикла «Мифология сказки». Её проведет в детской комнате библиотеки учитель и культуролог, специалист по театральной педагогике Светлана Казакова.

Она рассказала, что детям покажут рисованный диафильм по сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», затем они обсудят поступки персонажей этой истории, вместе найдут её тайный смысл и сочинят свой свод правил поведения. В программе мероприятия запланированы загадки, сказочная викторина и старинные ребусы. Также дети узнают об устройстве диапроектора и об особенностях диафильмов.

Кстати, детская комната в РГБМ появилась совсем недавно, но уже стала популярной среди молодых родителей, ведь именно здесь устраиваются различные интересные и полезные занятия. Дети слушают сказки, узнают что-то новое, развивают память и внимание, учатся фантазировать.

Занятия в детской комнате являются бесплатными, они рассчитаны на ребят в возрасте от 5 до 8 лет. Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону: +7 499 161-50-33 или емейлу: fiction@rgub.ru