Выбираем детское кресло для автомобиля

С 1 января 2006 года вступил в действие п. 22.9 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета министров — Правительством Российской.

Федерации от 23.10.1993 № 1090, согласно которому перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств (автолюлек, автокресел и детских сидений каждой весовой группы).

О том, что детские автокресла не только обязательны, но еще и повышают безопасность ребенка при возникновении ДТП, знают все родители.

С учетом того, что для многих родителей выбор автокресла превращается в долгий и мучительный процесс, который, зачастую, заканчивается покупкой по рекомендации знакомых или на основе отзывов в сети Интернет, Роспотребнадзор считает необходимым довести до сведения потребителей информацию, которая должна помочь сделать правильный выбор при покупке детского автокресла.

В первую очередь — это маркировка детского удерживающего устройства, которая включает в себя:

— полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричная марка, а также год производства;

— чертеж, обозначающий способ правильного пристегивания;

— несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО — Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками» если удерживающее устройство обращено назад. Надпись на табличке должна быть на русском языке;

— обозначение категории удерживающего устройства: «универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или «особое»;

— группы по массе ребенка, для которого предназначено устройство, а именно: 0 — 10 кг; 0 — 13 кг; 9 — 18 кг и т.д.

— буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

— буквы S для специального удерживающего устройства.

Обозначения должны быть четкими и нестираемыми, наносятся на соответствующую табличку или проставляются непосредственно на лямке, табличке.

Маркировка должна быть износостойкой. Например: Универсальное 9-18 кг S В данном случае маркировка указывает, что детское удерживающее устройство можно использовать на любых типах транспортных средств для детей массой от 9 до 18 кг. Буква «S» — означает специальное удерживающее устройство.

Использование детских удерживающих устройств, относящихся к «универсальной», «полууниверсальной» и «ограниченной» категориям, допускается на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. В непосредственной близости от места, где в устройстве находится голова ребенка, должен быть стационарно прикреплен предупредительный знак с минимальной текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке должен быть указан адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях.

К каждому устройству должна быть приложена Инструкция на русском языке, которая, среди прочего, обязательно будет содержать следующие сведения:

— сведения о методе установки, который иллюстрируется с помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

— сведения о весовых группах, для которых предназначено устройство;

— рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных лямок удерживающего устройства;

— рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве и другие требования, установленные стандартом.