Православные Орловской области соберут средства для беременных и детей

Орловская митрополия присоединится к общецерковному сбору средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации, который пройдёт 3 июня во всех российских храмах. Сбор, благословлённый Святейшим Патриархом Кириллом , приурочен ко Дню защиты детей.

— Призываю всех доброхотов принять участие в общецерковном тарелочном сборе средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации, — отмечает в своем обращении Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний. — Участвуя в этом благом деле сам, призываю и вас, дорогие братья и сестры, приложить все возможные силы и средства, за что Господь сторицею вознаградит каждого из Вас.

Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии отметили, что по итогам сбора средств в 2016 году на счет Синодального отдела по благотворительности поступило свыше 39 миллионов рублей. На эти средства было открыто свыше 100 новых центров гуманитарной помощи в различных регионах России. В этих центрах матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают необходимые продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. Открытие таких центров, а также приютов для женщин помогает сохранить жизни детям, матери которых из-за сложного социального и материального положения собирались делать аборт.

За последние 7 лет при участии Церкви было открыто свыше 50 новых приютов для беременных и женщин с детьми — они расположены от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, только с 2016 года число церковных центров гуманитарной помощи увеличилось более чем на 100.