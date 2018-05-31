Ребенок переломал ноги во время катания на карусели в Ваче

Катание на карусели закончилось тяжелыми травмами для 11-летнего воспитанника детского центра в Ваче. Ребенок получил переломы обеих ног. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Несчастный случай произошел на игровой площадке центра для несовершеннолетних. Воспитатель вывела детей на прогулку, во время которой один из мальчиков запрыгнул на карусель, где все посадочные места уже были заняты. Когда аттракцион начал раскручиваться, ребенок получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Воспитатель в это время находилась рядом и наблюдала за происходящим, но не приняла никаких мер для того, чтобы не допустить излишнего количества детей на карусели.

В отношении сотрудницы детского центра возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В настоящее время дело направлено в мировой суд. Воспитателю грозит лишение свободы сроком до года.

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