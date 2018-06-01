Первая прогулка на пони для маленьких сирот из Вологды стала подарком в День защиты детей

Праздник прошел сегодня для воспитанников Дома ребенка № 1 в Вологде. Маленькие вологжане подготовили концерт для гостей. На праздник к ним пришли представители попечительского совета учреждения, волонтеры, представители городских властей.

Воспитанники дома ребенка пели и танцевали, и даже показали сказку. Выступления готовили вместе с воспитателями. Сюрпризом для малышей стали подарки гостей. На праздник пришли аниматоры: Маша и медведь играли с детьми, а шоу мыльных пузырей организовал «Почта-банк». Представители клуба «Конь и понь» устроили прогулку на пони. Каждый из малышей прокатился на маленькой лошадке.

«Для детей — это настоящий праздник. Все ребята впервые посидели на пони. Радует, что у Дома ребенка огромное количество благотворителей, которые вместе с нами проводят значимые дни», — рассказала главный врач БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» Елена Михайленко

В Доме ребенка воспитываются малыши, которых оставили родители. Сегодня в День защиты детей с подарками к ним пришли волонтеры, представители городских властей, судебных приставов, сотрудники компании, которая поддерживает учреждение.

«Каждый раз в Дом ребенка приходит множество благотворителей, и это не разовая акция. Представители бизнеса, различных ведомств поддерживают морально и материально малышей, оставшихся без родителей. Такое социальное партнерство заслуживает внимание и нужно развивать эту практику», — подчеркнул заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

Добавим, в Доме ребенка сейчас воспитывается 80 ребят до 4 лет, в том числе с ограничениями по здоровью.