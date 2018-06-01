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Первая прогулка на пони для маленьких сирот из Вологды стала подарком в День защиты детей
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Первая прогулка на пони для маленьких сирот из Вологды стала подарком в День защиты детей 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Праздник прошел сегодня для воспитанников Дома ребенка № 1 в Вологде. Маленькие вологжане подготовили концерт для гостей. На праздник к ним пришли представители попечительского совета учреждения, волонтеры, представители городских властей.
Воспитанники дома ребенка пели и танцевали, и даже показали сказку. Выступления готовили вместе с воспитателями. Сюрпризом для малышей стали подарки гостей. На праздник пришли аниматоры: Маша и медведь играли с детьми, а шоу мыльных пузырей организовал «Почта-банк». Представители клуба «Конь и понь» устроили прогулку на пони. Каждый из малышей прокатился на маленькой лошадке.
«Для детей — это настоящий праздник. Все ребята впервые посидели на пони. Радует, что у Дома ребенка огромное количество благотворителей, которые вместе с нами проводят значимые дни», — рассказала главный врач БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1» Елена Михайленко.
В Доме ребенка воспитываются малыши, которых оставили родители. Сегодня в День защиты детей с подарками к ним пришли волонтеры, представители городских властей, судебных приставов, сотрудники компании, которая поддерживает учреждение.
«Каждый раз в Дом ребенка приходит множество благотворителей, и это не разовая акция. Представители бизнеса, различных ведомств поддерживают морально и материально малышей, оставшихся без родителей. Такое социальное партнерство заслуживает внимание и нужно развивать эту практику», — подчеркнул заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.
Добавим, в Доме ребенка сейчас воспитывается 80 ребят до 4 лет, в том числе с ограничениями по здоровью.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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