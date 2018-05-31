В Екатеринбурге выясняют, почему воспитатель забыла двух детей на прогулке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости . Прокуратура Свердловской области проводит проверку после того, как воспитатель детского сада в Екатеринбурге забыла на прогулке двоих детей, сообщает надзорное ведомство.

ЧП произошло 25 мая в частном детском саде «Аленка» на улице Индустрии во время прогулки воспитанников ясельной группы во дворе многоквартирного дома.

"Когда детей заводили в помещение садика на первом этаже, двое детей в возрасте полутора лет и 1,9 года остались на улице. Детей на улице обнаружили прохожие и передали через некоторое время воспитательнице, которая выбежала их искать", — говорится в сообщении прокуратуры

По словам воспитателя, она отвлеклась на других детей, когда заводила группу с улицы в помещение, отметили в ведомстве. В ходе проверки будут опрошены сотрудники детского сада и дана правовая оценка инциденту, информирует прокуратура.