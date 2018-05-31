Ещё
Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей 

ТАСС 29 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Воспитательница частного детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на улице двух детей в возрасте 1,5 и 1,9 года на улице во время прогулки. По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"По предварительной информации, воспитанники ясельной группы частного детского сада находились на прогулке на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Работу данного детского сада организовала индивидуальный предприниматель. Когда детей заводили в помещение садика на 1-м этаже, двое детей в возрасте 1,5 лет и 1,9 года остались на улице. Их на улице обнаружили прохожие и передали через некоторое время воспитательнице, которая выбежала их искать", — сказали в пресс-службе.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности частного детского сада «Аленка».
"Воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей на участке для прогулки. Воспитатель пояснила, что отвлеклась на других детей, когда заводила детей с улицы. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту, установлены фактические обстоятельства происшествия", — сказали в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Число детей-сирот в Петербурге за последние пять лет сократилось вдвое Исторический музей в День защиты детей расскажет детям Москвы о средневековых профессиях Москва готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
Кто помогал Олегу Видову получать роли10
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут11
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей5
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение