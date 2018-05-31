Воспитательница детсада в Екатеринбурге забыла на улице двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. / ТАСС /. Воспитательница частного детского сада «Аленка» в Екатеринбурге забыла на улице двух детей в возрасте 1,5 и 1,9 года на улице во время прогулки. По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительной информации, воспитанники ясельной группы частного детского сада находились на прогулке на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Работу данного детского сада организовала индивидуальный предприниматель. Когда детей заводили в помещение садика на 1-м этаже, двое детей в возрасте 1,5 лет и 1,9 года остались на улице. Их на улице обнаружили прохожие и передали через некоторое время воспитательнице, которая выбежала их искать", — сказали в пресс-службе.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности частного детского сада «Аленка».

"Воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей на участке для прогулки. Воспитатель пояснила, что отвлеклась на других детей, когда заводила детей с улицы. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту, установлены фактические обстоятельства происшествия", — сказали в пресс-службе.