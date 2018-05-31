В Хорошево-Мневниках провели фестиваль детского творчества «Голос ребенка»

В выставочно-маркетинговом центре СЗАО, который находится в Хорошево-Мневниках, в преддверии Дня защиты детей прошел открытый фестиваль детского творчества «Голос ребенка».

— В фестивале приняли участие 11 коллективов из разных районов округа, каждый из них выступал со своим интересным, оригинальным номером. Всего было исполнено 27 концертных номеров. В этом году на фестивале свое творчество представили воспитанники следующих центров досуга и спорта: «Кольчуга», «Феникс», «Крылья», — сообщили в пресс-службе ЦДС «Возрождение».

В завершение каждый участник фестиваля был награжден сертификатом, памятным призом и сладким подарком от организаторов. (ео)