В Павловске открыли приют для женщин в кризисных ситуациях

В Павловске открыли приют для женщин и их малолетних детей, которые попали в кризисную ситуацию.

В нем могут разместиться шесть взрослых и 10 малышей. Для женщин арендуют комфортабельный двухэтажный дом. Впоследствии организация намерена выкупить здание. Дом надежды является низкопороговым приютом. Его открыли на средства президентского гранта один из старейших благотворительных фондов Петербурга «Родительский мост».

На открытии присутствовала Светлана Агапитова , уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Известно, что в приюте будут оказывать помощь вне зависимости от регистрации и наличия российского гражданства.