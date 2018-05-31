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Никас Сафронов поддержал идею установки памятника нерождённым детям
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Никас Сафронов поддержал идею установки памятника нерождённым детям 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Инициатива фонда «Женщины за жизнь» о появлении в столице памятника нерождённым детям станет важным шагом в демографической политике страны, сообщил „Парламентской газете“ заслуженный художник РФ Никас Сафронов.
»Я поддерживаю идею о том, чтобы в Москве появился памятник детям, которые не появились на свет. Рождение ребёнка — счастье для каждой женщины, этот памятник привлечёт внимание россиян к проблеме абортов», — уверен художник.
Эскиз будущего монумента будет определяться на конкурсной основе. Предполагается, что архитекторы представят несколько вариантов скульптуры.
«Что касается самого скульптора, то мне бы очень хотелось, чтобы за эту работу взялся Александр Рукавишников», — рассказал Сафронов.
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