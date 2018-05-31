Никас Сафронов поддержал идею установки памятника нерождённым детям

Инициатива фонда «Женщины за жизнь» о появлении в столице памятника нерождённым детям станет важным шагом в демографической политике страны, сообщил „ Парламентской газете “ заслуженный художник РФ Никас Сафронов

»Я поддерживаю идею о том, чтобы в Москве появился памятник детям, которые не появились на свет. Рождение ребёнка — счастье для каждой женщины, этот памятник привлечёт внимание россиян к проблеме абортов», — уверен художник.

Эскиз будущего монумента будет определяться на конкурсной основе. Предполагается, что архитекторы представят несколько вариантов скульптуры.