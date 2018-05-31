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«Мама-убийца»: СКР раскрыло подробности гибели женщины и ребенка в Становом
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«Мама-убийца»: СКР раскрыло подробности гибели женщины и ребенка в Становом 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В свет вышла очередная программа «Следствием установлено». На этот раз сотрудники СУ СК России по Орловской области рассказали о трагических событиях лета 2017 года. Под Орлом пропали молодая женщина и грудной ребенок.
В правоохранительные органы 29 июня обратился мужчина и сообщил об исчезновении жены и сына. Они всей семьей ехали из Ленинградской области в Белгородскую. На ночь остановились у села Становое Орловского района. Утром в машине остались только супруг и двое старших детей. Пропавших членов семьи сначала искали своими силами, потом присоединились волонтеры и правоохранители. Вечером было обнаружено место преступления. В лесопосадке на оставшихся от тента бечевках были повешены два тела.
У женщины обострилась шизофрения. Это отразилось на ее поведении. Она побрилась наголо и просила супруга совершить ее убийство. Женщина говорила, что у маленького ребенка голубые глаза, поэтому он от Бога, а у нее — карие, значит, она темная. Подобные разговоры и странное поведение стали поводом для поездки к родственникам в Белгородскую область.
Муж недооценил глубину проблемы. Женщина не попала вовремя к специалистам. По версии следствия, она в состоянии невменяемости убила ребенка и завершила совой жизненный путь. Помимо следов от веревки иных травм на телах не обнаружено. На бечевке только генотип женщины.
Беременность является стрессовым состоянием и провоцирующим фактором для обострения психических заболеваний, подтвердили журналисту ОГТРК в роддоме Орла. Это случается довольно редко: за 30 лет практики трижды были случаи обострения шизофрении в послеродовом периоде. Такой агрессии к детям, как в данном случае, орловчаки не проявляли.
Сообщение «Мама-убийца»: СКР раскрыло подробности гибели женщины и ребенка в Становом появились сначала на РИА 57.
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