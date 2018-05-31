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В столице Урала на прогулке забыли двоих детсадовцев
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В столице Урала на прогулке забыли двоих детсадовцев 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В столице Урала воспитанников частного детского сада «Аленка» оставили на улице после прогулки. Во дворе дома на Индустрии забыли детей 1,9 и 1,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ведомство организовало проверку по данному факту.
Инцидент произошел 25 мая. На прогулку вывели воспитанников ясельной группы. Когда детей заводили в помещение сада, воспитатель отвлеклась и оставила двоих подопечных на улице. Детей обнаружили прохожие и передали воспитателю, которая выбежала их искать.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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