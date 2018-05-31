В столице Урала на прогулке забыли двоих детсадовцев

В столице Урала воспитанников частного детского сада «Аленка» оставили на улице после прогулки. Во дворе дома на Индустрии забыли детей 1,9 и 1,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ведомство организовало проверку по данному факту.

Инцидент произошел 25 мая. На прогулку вывели воспитанников ясельной группы. Когда детей заводили в помещение сада, воспитатель отвлеклась и оставила двоих подопечных на улице. Детей обнаружили прохожие и передали воспитателю, которая выбежала их искать.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.