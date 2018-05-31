Саратовский детский сад признан самым образцовым в России

Детский сад № 18 «Город чудес» Кировского района Саратова стал победителем Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад», учреждение вошло в число тысячи лучших детских садов России, сообщает мэрия.

В рамках конкурса каждому учреждению был предоставлен личный электронный кабинет, где была размещена информация о детском учреждении, были представлены результаты образовательной деятельности, достижения воспитанников и педагогов, интересные находки и новинки в работе с дошкольниками.

Центр развития ребенка — детский сад № 18 «Город чудес» награжден медалью, подтверждающим удостоверением и ценным подарком образовательного характера.