На Шкулева прошел праздник «Мы вместе» для детей с особенностями развития

Праздник «Мы вместе» для детей с особенностями развития состоялся во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен на улице Шкулева. Об этом сообщила специалист учреждения по связям с общественностью Анна Бондаренко.

— В концертном зале и просторном фойе Дворца творчества весь день звучал детский смех, щелкали фотовспышки, играла музыка. Студия «Танцующий дом» подготовила концерт, также детей ждали мастер-классы и приятные сюрпризы. На праздник приехала актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Бледанс , — отметила Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)