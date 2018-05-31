На Шкулева прошел праздник «Мы вместе» для детей с особенностями развития 

Праздник «Мы вместе» для детей с особенностями развития состоялся во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен на улице Шкулева. Об этом сообщила специалист учреждения по связям с общественностью Анна Бондаренко.
— В концертном зале и просторном фойе Дворца творчества весь день звучал детский смех, щелкали фотовспышки, играла музыка. Студия «Танцующий дом» подготовила концерт, также детей ждали мастер-классы и приятные сюрпризы. На праздник приехала актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Бледанс, — отметила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)