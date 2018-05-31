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Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» — 2018
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Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» — 2018 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Каждый год люди с палатками приезжают в Николе-Ленивец, чтобы принять участие в масштабном архитектурном проекте. В этом году помимо взрослой программы организаторы придумали детское «Архстояние».
Полное расписание и детскую программу можно найти здесь.
Форматом детского фестиваля предусмотрены:
— выступление «Упсала-Цирка» — единственного в мире цирка для хулиганов;
— Пешеходные туристские маршруты для детей 5-7, 8-10 лет и более старших детей;
— Музыкальная программа
— Исследовательские опыты и мастер-классы.
Дети до 5 лет принимают участие бесплатно, за остальных придется заплатить от 1900 рублей. Билеты купить можно здесь.
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