Каждый год люди с палатками приезжают в Николе-Ленивец, чтобы принять участие в масштабном архитектурном проекте. В этом году помимо взрослой программы организаторы придумали детское «Архстояние».
Полное расписание и детскую программу можно найти здесь.
Форматом детского фестиваля предусмотрены:
— выступление «Упсала-Цирка» — единственного в мире цирка для хулиганов;
— Пешеходные туристские маршруты для детей 5-7, 8-10 лет и более старших детей;
— Музыкальная программа
— Исследовательские опыты и мастер-классы.
Дети до 5 лет принимают участие бесплатно, за остальных придется заплатить от 1900 рублей. Билеты купить можно здесь.