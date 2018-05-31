Как выбрать детскую подушку и матрас. Объясняет ортопед

Илья Викторович Зеленкин

врач высшей категории

В каком возрасте ребенку требуется подушка и какой она должна быть?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Это решается в каждом случае индивидуально и зависит от физического и психологического развития ребенка. Обычно это возраст 1-2 года, когда у ребенка начинают формироваться физиологические изгибы позвоночника.

Подушка для малыша должна быть достаточно жесткой, прямоугольной и невысокой. До 3-х летнего возраста подушка должна быть не выше 3 см, после 3-х лет допустима высота 5-6 см. Детям старше 6 лет требуются более высокие подушки, и подбор их зависит от ширины детского плеча (чтобы ребенку было комфортно спать на боку).

Какой наполнитель для подушки лучше всего?

Наполнитель для подушки ребенка должен быть гипоаллергенным, дышащим, достаточно упругим, хорошо впитывающим и испаряющим влагу.

Оптимальными наполнителями для детских подушек являются холлофайбер, латекс и материалы с эффектом памяти формы.

Нужна ли вообще подушка ребенку и может ли она навредить малышу?

Подушка не нужна ребенку вовсе в возрасте до одного года. У новорожденного малыша позвоночник прямой и лишен физиологических изгибов, которые формируются с возрастом. Поэтому важно, чтобы в течение первого года жизни ребенок спал на ровной, достаточно плотной поверхности. Мягкая и пышная подушка может быть угрозой для малыша, перекрыв ему доступ воздуха, если он уткнется в нее лицом.

С ребенком, который еще не научился переворачиваться, может случиться так: голова во сне съедет с подушки, и малыш так и будет спать в неудобной позе, пока ему не помогут родители.

Каким должен быть матрас для ребенка?

Ребенок проводит в кроватке в течение первого года жизни большую часть времени и спит в ней до 2-3 летнего возраста. Значит, к выбору матраса для новорожденного следует подойти с особым вниманием.

Матрас должен быть подходящим по размеру, достаточно твердым, гипоаллергенным, с хорошей вентиляцией, с экологически безопасным наполнителем. Изгибы позвоночника у новорожденного начинают формироваться в определенные сроки. Шейный — когда ребенок начинает держать головку, поясничный — во время ползания и сидения, грудной кифоз — в положении стоя и во время первых шагов. Твердая и ровная поверхность матраса способствует правильному формированию всех отделов позвоночника малыша.

Для детей старше одного года матрас уже может быть помягче, поэтому хорошим решением будет матрас с комбинацией двух наполнителей, где одна сторона достаточно жесткая, а другая — немного мягче. Как правило, наполнители в детских матрасах такие: пенополиуретан (поролон), кокосовая койра, латекс и холлофайбер.

Может ли ортопедический матрас решить проблемы с позвоночником, в частности, убрать сколиоз?

Не доказательств, что сон на ортопедическом матрасе помогает вылечить сколиоз. Его основная функция — это поддерживать позвоночник в правильном положении и не допускать ухудшения ситуации.

Спать на жестком полезно или нет?

Рекомендация «спать на жестком» была актуальна во времена кроватей с панцирными сетками и мягкими матрасами, отдых на которых напоминал сон в гамаке. Тогда действительно советовали подкладывать твердую основу (фанеру, доски), чтобы добавить жесткости основанию. На сегодняшний день, учитывая появление новых технологий и материалов, грамотный консультант поможет вам подобрать комфортный по плотности и жесткости матрас. Рекомендация спать на фанерных щитах, на полу или досках звучит в наше время как анахронизм.

Как влияет на наше самочувствие поза, в которой мы спим?

Бывает так: вы заснули вовремя и получилось проспать полноценные 8 часов, но проснулись при этом усталым и раздражительным. Проблема заключается как раз в положении вашего тела. Какая оптимальная поза для сна? Рекомендации педиатров и специалистов по вопросам здорового сна у взрослых, однозначны — это сон на спине. Худшая поза — это сон на животе.

Для маленьких детей поза во сне особенно важна. Американская академия педиатрии рекомендует сон на спине для ребенка первого года жизни, как самое безопасное положение, предотвращающее риск возникновения синдрома внезапной детской смерти (СВДС).

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