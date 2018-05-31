В библиотеке на Рождественской отметят День защиты детей

Праздничную программу ко Дню защиты детей проведут в библиотеке № 117 на Рождественской улице, дом 12 в пятницу, 1 июня.

«Юные читатели отправятся в удивительное путешествие на «Остров детства» и украсят его красивыми картинками, устроив чудесный конкурс рисунков на асфальте. Для эрудитов проведут конкурс «Кто быстрее?», где каждый сможет продемонстрировать знания сказок», — говорится в сообщении ЦБС ЮВАО.

Кроме того, всех участников ждут подвижные игры и другие развлечения.

Начало в 12.00. Принять участие могут все желающие. (вт)