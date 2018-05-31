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На 3-й Новоостанкинской улице устроят праздник спорта
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На 3-й Новоостанкинской улице устроят праздник спорта 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
На школьной спортплощадке на 3-й Новоостанкинской улице устроят праздник спорта для детей и подростков Останкинского района под названием «Пусть всегда будет солнце!». Он состоится в Международный день защиты детей 1 июня.
— В нем примут участие дети из двух летних городских лагерей — в этот день они начнут свою работу, а также те ребята, которые не успели разъехаться отдыхать после окончания учебного года, — рассказала руководитель спортивно-досугового центра «Останкино» Наталия Оськина.
Она добавила, что участников ждут «веселые старты», игры, конкурсы и тематические мастер-классы.
Гостей ждут в 11.00 по адресу ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6. (иб)
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