Дошколята из Рязанского приняли участие в фестивале «Дружат дети всей планеты»

Малыши из дошкольного отделения школы №329 в Рязанском приняли участие в межрайонном спортивном фестивале для обучающихся по программам дошкольного образования «Дружат дети всей планеты». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Цель фестиваля — способствовать формированию общей культуры личности ребенка, гордости за достижение общей игровой цели, ценностей здорового образа жизни, воспитанию коллективизма, командного духа, социальных, нравственных, физических качеств, интереса и любви к спорту, — рассказал представитель администрации.

Отметим, что фестиваль проходил в рамках городской программы «Спорт Москвы». (мю)