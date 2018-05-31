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Дошколята из Рязанского приняли участие в фестивале «Дружат дети всей планеты»
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Дошколята из Рязанского приняли участие в фестивале «Дружат дети всей планеты» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Малыши из дошкольного отделения школы №329 в Рязанском приняли участие в межрайонном спортивном фестивале для обучающихся по программам дошкольного образования «Дружат дети всей планеты». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Цель фестиваля — способствовать формированию общей культуры личности ребенка, гордости за достижение общей игровой цели, ценностей здорового образа жизни, воспитанию коллективизма, командного духа, социальных, нравственных, физических качеств, интереса и любви к спорту, — рассказал представитель администрации.
Отметим, что фестиваль проходил в рамках городской программы «Спорт Москвы». (мю)
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