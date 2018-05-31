Ещё
В Казахстане предложили запретить оставлять детей до 12 лет одних дома
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что случилось с «тетей Валей»
Что случилось с «тетей Валей»
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Казахстане предложили запретить оставлять детей до 12 лет одних дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 31 мая — РИА Новости. Запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет предложила уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана.
По ее словам, где бы ни находился ребенок — в частной или государственной организации, он имеет право на полноценную, грамотную, безопасную защиту.
"Наверное, пришло время, когда видеонаблюдение должно быть во всех детских учреждениях. Наверное, уже нужно внести нам норму, и мы уже это сейчас на рабочей группе прорабатываем, что не имеют родители права оставлять без присмотра ребенка до 12 лет. Он даже не может дома оставаться один, если ему еще нет 12 лет", — цитирует Sputnik Казахстан слова правозащитницы.
Балиева отметила, что прежде чем повышать ответственность родителей, необходимо создать условия и оказать поддержку со стороны правительства.
"Мы хотим нашему правительству предложить, чтобы каждому ребенку в нашей стране один кружок и одна спортивная секция оплачивались из республиканского или местного бюджета. Тогда мы можем повышать ответственность родителей, и родители не смогут сказать, «а у меня нет возможности». Я думаю, государство в состоянии", — заявила омбудсмен.
Она рассказала о новых строительных нормах и правила (СНиП) при установке окон.
"Вы знаете, что у нас более 100 детей выпали из окон. Мы с госорганами сейчас пересмотрели СНиПы. Сейчас встречаемся с «Атамекеном», с предпринимателями. Те, кто производят окна, будут пересматривать производство окон, а для тех, кто уже поставил окна — есть защитные средства", — пояснила омбудсмен.
В заключение Балиева отметила, что в Казахстане необходим законодательный запрет на насилие.
"Вдумайтесь — наши законы, которые защищают наших детей, ни в одном законе нет запрета на насилие. А есть только постответственность — уголовная ответственность за то, что убил ребенка, избил ребенка. В законодательстве, которое мы готовим, будут эти вопросы, в том числе запрет на насилие", — заключила омбудсмен.
Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>
РИА Новости: последние новости
Россияне назвали 10 мест, которые нужно показать ребенку, пока он не вырос Москва готова к проведению детской летней оздоровительной кампании В Екатеринбурге выясняют, почему воспитатель забыла двух детей на прогулке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с «тетей Валей»8
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
Ляпы в советских кинохитах
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение