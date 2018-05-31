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Юные куряне окончили курсы, чтобы стать аниматорами для детей из неблагополучных семей
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Юные куряне окончили курсы, чтобы стать аниматорами для детей из неблагополучных семей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Занятия в школе ведущих детских праздников «Сити Шоу» проходили на бесплатной основе и ориентированы на молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет  Проект «Сити Шоу» организовали сотрудники центра досуга «Юность». Там регулярно проходят десятки благотворительных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из неблагополучных семей. Анимационные игровые программы аудитория всегда принимает «на ура», поэтому сотрудники центра решили привлечь к этому волонтёров и организовать для них специальные курсы. Два месяца участники осваивали азы профессии.
— Волонтёры рассматривали целый спектр актуальных для работы аниматора вопросов, начиная от разработки собственного анимационного образа до особенностей психологии игрового общения, умения создавать анимационную программу и особое игровое пространство. На добровольческих началах в Проекте приняли участие 10 компетентных специалистов из разных областей непосредственно связанных с организацией детских праздников, — рассказала директор центра досуга «Юность» Наталья Скребанова.
Как отчёт о проделанной работе, участники проекта подготовили несколько театрализованных игровых программ для детей, первая из которых пройдёт в центре досуга «Юность» 6 июня в 10.00.
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