«Парад семьи» впервые состоялся в Югре в День защиты детей

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Жители Ханты-Мансийска в этом году впервые отпраздновали День защиты детей «Парадом семьи», сообщили ТАСС организаторы акции из регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Впервые в Ханты-Мансийске прошла такая акция «Парад семьи». Даже пасмурная погода не помешала, во время парада выглянуло солнце, а потом снова пошел дождь. Мы не ожидали, что придет так много людей, более 200 югорчан стали участниками шествия — это многодетные семьи, приемные, молодые, ветераны семейной жизни, много было молодежи и детей… Прошли игры, русские забавы, конкурсы частушек, загадок и скороговорок", — сказал представитель организаторов.

Среди участников — семья Чеченкиных — Валентина Петровна и Александр Михайлович, которые 3 июня отметят 60-летие совместной жизни. Они вырастили троих детей, воспитывают семеро внуков и трое правнуков. «В Ханты— Мансийске мы живем 20 лет… У нас большая семья, 21 человек, и все живем в одном городе. Мы всегда собираемся вместе, и в праздники все приходят, всех поздравляют», — поделилась Валентина Чеченкина.

Татьяна Полуянова — приемная мама, неделю назад в ее семье появился 23-й ребенок, в этом году они стали лучшей семьей Югры. «Началось все с того, что сперва оказался племянник в тяжелой жизненной ситуации, я забрала его в нашу семью. Потом сын попросил себе сестру. В 2008 году удочерила первую девочку… За все свое время я ни разу не ощутила тяжелой адаптации у детей, они сразу вливаются в большую семью», — рассказала она.

В Музее геологии, нефти и газа после парада прошли мастер-классы по созданию семейного дерева, изготовлению традиционных кукол «кувада» и «алатырь — руны», плетению русских поясов и пеленанию детей. «20 с лишним лет назад я решила собрать материал о своей семье… Ездила в Тобольск несколько раз, в Тюмени и Томске работала в архиве, переписывалась с Нижневартовским архивом. Если кто-то думает, что там нельзя найти ничего о конкретном человеке, он глубоко ошибается, потому что я почти во всех находила сведения о своих родственниках», — сказала сотрудник окружного архива Лидия Завьялова, которая провела мастер— класс по генеалогии.

"Я сам, когда был маленьким, все время думал, почему праздник так называется, от кого и от чего нас нужно защищать? Сейчас я уверен, что защита прав детей — это не только вопросы безопасности, но вопросы социального обслуживания, обеспечения мест в дошкольных учреждениях, питания в школах, все это требует внимания и защиты… Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы еще раз подчеркнуть семейные ценности, чтобы мы вспомнили о том, как раньше строились семьи, в какие игры играли наши предки", — отметил координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Владимир Меркушев.