В Югре впервые прошел «Парад семьи»

Более 200 жителей Ханты-Мансийска в 2018 году впервые отпраздновали День защиты детей «Парадом семьи».

«Даже пасмурная погода не помешала, во время парада выглянуло солнце, а потом снова пошел дождь. Мы не ожидали, что придет так много людей, более 200 югорчан стали участниками шествия — это многодетные семьи, приемные, молодые, ветераны семейной жизни, много было молодежи и детей», — цитирует ТАСС организаторов мероприятия.

В рамках парада также прошли игры, русские забавы, конкурсы частушки, загадки и скороговорки. Так, в музее геологии, нефти и газа состоялись мастер-классы по созданию семейного дерева, изготовлению традиционных кукол, плетению русских поясов и пеленанию детей.