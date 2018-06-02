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В Югре впервые прошел «Парад семьи»
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В Югре впервые прошел «Парад семьи» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Более 200 жителей Ханты-Мансийска в 2018 году впервые отпраздновали День защиты детей «Парадом семьи».
«Даже пасмурная погода не помешала, во время парада выглянуло солнце, а потом снова пошел дождь. Мы не ожидали, что придет так много людей, более 200 югорчан стали участниками шествия — это многодетные семьи, приемные, молодые, ветераны семейной жизни, много было молодежи и детей», — цитирует ТАСС организаторов мероприятия.
В рамках парада также прошли игры, русские забавы, конкурсы частушки, загадки и скороговорки. Так, в музее геологии, нефти и газа состоялись мастер-классы по созданию семейного дерева, изготовлению традиционных кукол, плетению русских поясов и пеленанию детей.
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