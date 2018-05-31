Как собрать ребенка в детский лагерь?

В преддверии каникул сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как собрать ребенка в детский лагерь.

Шаг 1. Убедиться, что лагерь, в который вы собираетесь отправить ребенка, безопасен. Он должен иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Обязательно заключите договор на оказание услуг с оздоровительным учреждением.

Шаг 2. На ребенка за три дня до выезда необходимо оформить в поликлинике медсправку о перенесенных инфекционных заболеваниях, сделанных прививках, результаты анализа на энтеробиоз, справку об эпидокружении по месту жительства. Должна быть ксерокопия страхового медполиса, паспорта или свидетельства о рождении, путевка.

Шаг 3. Не давайте ребенку с собой лекарства. В лагере есть доктор, который всегда поможет ему в случае необходимости. Если состояние ребенка требует специальных медицинских препаратов, предупредите об этом вожатого, медицинского работника и передайте им лекарства с рецептом. Предупредите сотрудников лагеря об особенностях здоровья ребенка, в отдельных случаях — о непереносимости отдельных пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Шаг 4. Сообщите сотрудникам лагеря телефоны, по которым в случае необходимости можно связаться с родными.

Шаг 5. Напомните ребенку о правилах гигиены: регулярно умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.

Шаг 6. Ребенку необходимо взять с собой: несколько смен белья, открытые тапочки для помещения, спортивную одежду и обувь, теплые вещи, немаркую повседневную и парадную одежду, гигиенические принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, и др), головной убор, принадлежности для купания. Понадобятся и канцелярские принадлежности (блокнот, тетрадь, ручка).

Также сотрудники ведомства не советуют родителям забирать детей на выходные, чтобы не менять его эпидемиологическое окружение. Навещая ребёнка, родителям не советуют привозить сладости и скоропортящиеся продукты.