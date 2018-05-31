Программа мероприятий к Дню защиты детей в Курске

В мэрии огласили весь список праздничных концертов и образовательных площадок

1 июня

10.30, детская площадка перед областным Дворцом молодёжи — окружной праздник.

10.30, ул. Сумская, 14 — городской праздник «Планета детства».

11.00, ул. Перекальского, 1-а — городской праздник «Улыбки детей — счастье людей».

11.00, ул. Союзная, 26 — праздничное мероприятие «Дети Солнца».

11.00, ул. Пучковка, 51 — конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир детства».

11.00, пр-д Сергеева, 18 — праздник «Пусть детство звонкое смеётся».

11.00, Центральная городская детская библиотека — тематическая программа «Детство — это смех и радость».

11.00, центр досуга «Спутник» — программа «Это лето — праздник детства, солнца, света».

11.00, центр досуга «Ассоль» — открытие кинофестиваля «Ура! Каникулы!».

11.00, центр досуга «Сказка» — концертно-развлекательная программа «Праздник солнечного лета».

11.30, областной перинатальный центр — торжественное вручение свидетельств о рождении детей и подарков молодым родителям.

14.00, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — благотворительная акция «Дарите радость детям!».

15.00, парк им. 50-летия ВЛКСМ — краеведческая интеллектуально-развлекательная игра «Листая прошлого страницы».

15.00, площадка перед «Социальной гостиной» — праздничное мероприятие.

16.00, библиотека № 6 — заседание клуба молодых мам; 17.00 — тематическая программа «Дружат дети всей Земли».

16.30, парк Героев Гражданской войны — интерактивных площадок для семей с детьми «Лето в городе».

17.00, Театральная площадь — праздничная программа.

17.00, площадка перед ГКЦ «Лира» — праздничная программа «Солнечная страна».

17.00, площадка перед центром досуга «Родина» — развлекательная шоу-программа.

2 июня

13.00, ТРЦ «Central Park» — семейный праздник «Крепка семья — крепка держава».