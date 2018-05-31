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Программа мероприятий к Дню защиты детей в Курске
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Программа мероприятий к Дню защиты детей в Курске 

Курские известия 53 минуты назад
Фото: Курские известия
В мэрии огласили весь список праздничных концертов и образовательных площадок
1 июня
10.30, детская площадка перед областным Дворцом молодёжи — окружной праздник.
10.30, ул. Сумская, 14 — городской праздник «Планета детства».
11.00, ул. Перекальского, 1-а — городской праздник «Улыбки детей — счастье людей».
11.00, ул. Союзная, 26 — праздничное мероприятие «Дети Солнца».
11.00, ул. Пучковка, 51 — конкурсно-развлекательная программа «Волшебный мир детства».
11.00, пр-д Сергеева, 18 — праздник «Пусть детство звонкое смеётся».
11.00, Центральная городская детская библиотека — тематическая программа «Детство — это смех и радость».
11.00, центр досуга «Спутник» — программа «Это лето — праздник детства, солнца, света».
11.00, центр досуга «Ассоль» — открытие кинофестиваля «Ура! Каникулы!».
11.00, центр досуга «Сказка» — концертно-развлекательная программа «Праздник солнечного лета».
11.30, областной перинатальный центр — торжественное вручение свидетельств о рождении детей и подарков молодым родителям.
14.00, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — благотворительная акция «Дарите радость детям!».
15.00, парк им. 50-летия ВЛКСМ — краеведческая интеллектуально-развлекательная игра «Листая прошлого страницы».
15.00, площадка перед «Социальной гостиной» — праздничное мероприятие.
16.00, библиотека № 6 — заседание клуба молодых мам; 17.00 — тематическая программа «Дружат дети всей Земли».
16.30, парк Героев Гражданской войны — интерактивных площадок для семей с детьми «Лето в городе».
17.00, Театральная площадь — праздничная программа.
17.00, площадка перед ГКЦ «Лира» — праздничная программа «Солнечная страна».
17.00, площадка перед центром досуга «Родина» — развлекательная шоу-программа.
2 июня
13.00, ТРЦ «Central Park» — семейный праздник «Крепка семья — крепка держава».
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