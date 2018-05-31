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Новые ясельные группы и детские сады будут открываться в Самарской области
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Новые ясельные группы и детские сады будут открываться в Самарской области 

ТРК Губерния 50 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Перспективы развития дошкольного образования в регионе обозначил Дмитрий Азаров.
"Мы будем не только строить новые здания, но и освобождать те детские сады, которые сейчас занимают, например, чиновники. Такие садики, которые когда-то были перепрофилированы, уже подобраны. Они будут освобождены для детей", — пояснил глава региона.
Вопрос дошкольного образования по-прежнему остается одним из приоритетных для Самарской области. И если в целом проблема с местами в детских садах решена, то разобраться с нехваткой ясельных групп еще предстоит. Дмитрий Азаров подчеркнул, что внимание правительства сейчас сконцентрировано именно на этом аспекте.
Кроме того, планируется возобновить работу по поддержке частных детских садов. Это позволит создавать дополнительные места в ускоренном темпе.
О других планах по развитию региона смотрите сегодня, в 19:05, в проекте «Губерния: точки роста» на «Самарском губернском телевидении».
Фото: pixabay.com
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