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Детей и подростков Старого Крюково научат красиво петь
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Детей и подростков Старого Крюково научат красиво петь 

Старое Крюково 42 минуты назад
Фото: Старое Крюково
Хорошо и красиво петь может любой, считают в творческом объединении «Эстрадный вокал» Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи, расположенного в районе Старое Крюково. Здесь открылся набор детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет на занятия пением, причем без предварительного прослушивания.
Набор будет производиться в течение всего учебного года. Воспитанники объединения научатся умению не только петь, но и преподнести себя на сцене, красиво двигаться, раскроют свой талант, докажут, что они — лучшие!
Подробности — на сайте Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи.
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