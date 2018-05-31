Детей и подростков Старого Крюково научат красиво петь

Хорошо и красиво петь может любой, считают в творческом объединении «Эстрадный вокал» Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи, расположенного в районе Старое Крюково. Здесь открылся набор детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет на занятия пением, причем без предварительного прослушивания.

Набор будет производиться в течение всего учебного года. Воспитанники объединения научатся умению не только петь, но и преподнести себя на сцене, красиво двигаться, раскроют свой талант, докажут, что они — лучшие!

Подробности — на сайте Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи.