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Разговор на равных. Подростки и детский уполномоченный посмотрели друг другу в глаза
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Разговор на равных. Подростки и детский уполномоченный посмотрели друг другу в глаза 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде в канун Международного дня защиты детей уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын встретился с воспитанниками социально-реабилитационого центра «Доверие».
Разговор на равных не только произвел впечатление на подростков, но и оказался весьма полезен детскому омбудсмену — такие встречи являются прекрасной возможностью изучить ситуацию, что называется изнутри.
Подростки прошли по залу Законодательного Собрания, узнали, как работают над законами, защищающими их права, и лично познакомились с человеком, который стоит на страже их интересов.
У себя в кабинете уполномоченный принял посетителей, на долю которых выпали испытания, которых с лихвой хватило бы ни на одну взрослую жизнь. Однако неожиданно для всех встреча оказалась начисто лишенной напряженности. Гости много смеялись, шутили и чувствовали себя весьма непринужденно. По окончании подростки признались, что такие беседы помогают пересмотреть отношение к жизни. На память о визите подросткам вручили подарки.
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