Педагоги из Кузьминок получили грамоты за участие в конкурсе «Московские мастера»

Во вторник, 29 мая, состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

— Воспитатели Школы циркового искусства имени Никулина получили грамоты за участие в конкурсе. В концертной программе финала приняли участие дети и взрослые: хореографическая группа «Ухажеры» под руководством Л. Г. Ляховой и цирковой иллюзионный номер педагога Бахмача П. М, — заявил сотрудник учреждения.

По его словам, каждый номер был встречен зрителями бурными аплодисментами. (вт)