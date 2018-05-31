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Педагоги из Кузьминок получили грамоты за участие в конкурсе «Московские мастера»
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Педагоги из Кузьминок получили грамоты за участие в конкурсе «Московские мастера» 

Управа района Кузьминки 33 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 29 мая, состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
— Воспитатели Школы циркового искусства имени Никулина получили грамоты за участие в конкурсе. В концертной программе финала приняли участие дети и взрослые: хореографическая группа «Ухажеры» под руководством Л. Г. Ляховой и цирковой иллюзионный номер педагога Бахмача П. М, — заявил сотрудник учреждения.
По его словам, каждый номер был встречен зрителями бурными аплодисментами. (вт)
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