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В Печатниках откроется «детская» художественная выставка
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В Печатниках откроется «детская» художественная выставка 

Префектура Юго-Восточного административного округа 52 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Выставка детских работ в стиле современного авангардизма «Прогноз погоды» откроется в галерее «Печатники».
— Выставочный проект представляет детское творчество в стиле современного искусства авангардизма, — сообщили в галерее. — Все превратности изменчивой погоды происходят в декорациях знаменитых произведений русской живописи. Детской фантазии нет предела.
Открытие экспозиции приурочено к Международному дню защиты детей и намечено на 02 июня. Увидеть работы детей можно будет по адресу: улица Батюнинская, дом 14. Вернисаж начнется в 14.00 и продлится до 16.00 (в это время вход свободный).
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