В Печатниках откроется «детская» художественная выставка

Выставка детских работ в стиле современного авангардизма «Прогноз погоды» откроется в галерее «Печатники».

— Выставочный проект представляет детское творчество в стиле современного искусства авангардизма, — сообщили в галерее. — Все превратности изменчивой погоды происходят в декорациях знаменитых произведений русской живописи. Детской фантазии нет предела.

Открытие экспозиции приурочено к Международному дню защиты детей и намечено на 02 июня. Увидеть работы детей можно будет по адресу: улица Батюнинская, дом 14. Вернисаж начнется в 14.00 и продлится до 16.00 (в это время вход свободный).