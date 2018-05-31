На Самеда Вургуна устроили праздник ко Дню защиты детей

В сквере у кинотеатра «Баку» на улице Самеда Вургуна состоялся районный праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей. Его организаторами выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита» района Аэропорт.

— Для гостей были организованы мастер-классы по шашкам, шахматам, всем желающим был предложен аквагрим. Также собравшиеся поучаствовали в конкурсах и «веселых стартах», — поделилась представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина

В этот же день в сквере 13 супружеских пар с детьми приняли участие в районных соревнованиях в рамках спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». (мю)