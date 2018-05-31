Увела и не вернула: воспитательница детского сада забыла двоих детей на улице

Прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга проводит проверку по факту несоблюдения своих обязанностей воспитательницы частного детского сада «Аленка».

В пятницу, 25 мая, женщина оставила за пределами садика двух воспитанников полутора и двух лет. До этого вся ясельная группа находилась на прогулке на детской площадке многоквартирного дома. Когда пришло время возвращаться в детский сад на первом этаже здания, воспитательница не проследила за тем, чтобы обратно пришли все дети. В итоге, двое воспитанников остались одни во дворе. Малышей обнаружили прохожие. Они передали детей сотруднице детского сада, которая все-таки заметила пропажу и выбежала искать своих воспитанников.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщают, что после завершения проверки по данному делу, будет принято решение, будет ли наказана невнимательная воспитательница.