Ещё
На Лермонтовском проспекте отметят День защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На Лермонтовском проспекте отметят День защиты детей 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» района Выхино-Жулебино 1 июня приглашает жителей на программу «Радуга детства», приуроченную к празднованию Дня защиты детей.
Как сообщила пресс-секретарь культурного центра Анна Гуляева, в программу семейного праздника войдут конкурсы, викторины, активные развлечения, мастер-классы и многое-многое другое.
— В этот долгожданный летний день культурный центр «Лидер» будет рад видеть вас и ваших малышей на радужном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Присоединяйтесь! — сказала Гуляева.
Для участия необходима регистрация по ссылке.
Начало в 11.00 по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Моноспектакль о любви увидели подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» Дошкольники Выхина-Жулебина подготовились к встрече лета Концерт коллектива «Ритм души» прошел на улице Генерала Кузнецова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы2
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут17
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение