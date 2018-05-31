На Лермонтовском проспекте отметят День защиты детей

Культурный центр «Лидер» района Выхино-Жулебино 1 июня приглашает жителей на программу «Радуга детства», приуроченную к празднованию Дня защиты детей.

Как сообщила пресс-секретарь культурного центра Анна Гуляева , в программу семейного праздника войдут конкурсы, викторины, активные развлечения, мастер-классы и многое-многое другое.

— В этот долгожданный летний день культурный центр «Лидер» будет рад видеть вас и ваших малышей на радужном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. Присоединяйтесь! — сказала Гуляева.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Начало в 11.00 по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (вт)