Как встретить первый день лета: гид по бесплатным мероприятиям

Самокатная экскурсия «Тайны и легенды Сухаревой башни»

Если у вас есть собственный самокат, смело отправляйтесь на самокатную экскурсию Музея «Садовое кольцо»! На ней расскажут о тайнах и легендах уникального памятника культуры — Сухаревой башни. Во время прогулки на самокатах дети подъедут к месту, где она когда-то стояла, а также познакомятся с другими историческими памятниками Сухаревской площади.

Экскурсия проводится по предварительной записи по телефону: +7 (495) 608-92-16 Когда: 1 июня в 12:00 Где: Музей «Садовое кольцо», проспект Мира, 14, строение 10 Мастер-класс «Как придумалось кино»

На занятии в Галерее Ильи Глазунова детям предложат поразмышлять о том, как же людям пришла в голову гениальная мысль — придумать кино! Участники мастер-класса познакомятся с оптическими иллюзиями, увидят и узнают, как работает необыкновенный аппарат «Синематограф» — реконструкция оптической игрушки, которую придумали более ста лет назад. Дети смогут сами освоить один из простых приемов создания движущейся картинки. Ребята попробуют «оживить» придуманные истории и сделают свой первый «видеомонтаж»!

Запись на мастер-класс по телефону: +7 (495) 691-93-78 Когда: 1 июня в 13:00 Где: Галерея Ильи Глазунова, улица Волхонка, 13 Праздник «Добро пожаловать в лето!»

Яркая динамичная интерактивная программа пройдёт в усадьбе «Люблино» на детской площадке у Дворца Н. А. Дурасова. Дети встретятся с любимыми сказочными персонажами, поучаствуют в играх и конкурсах. Артисты цирка, аниматоры и ростовые куклы не дадут подопечным скучать ни минуты! Кроме того, любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по росписи деревянных ложек и изготовлению фигурок из воздушных шаров, а также сделать красочный аквагрим.

Когда: 2 июня с 11:00 Где: усадьба «Люблино», улица Летняя, 1 Праздник «Остров детства»

Праздник детства в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» продлится целых два дня! 1 июня в парке будут работать четыре тематические площадки. На «Острове мастеров и самоделкиных» и «Острове детского творчества» можно будет научиться создавать различные поделки и сувениры. В зонах «Остров Семья помогает семье» и «Бабушкины университеты» можно будет сыграть в подвижные или логические игры, а также принять участие в квесте. Дети также смогут перевоплотиться в образы любимых сказочных героев, поиграть в большие шахматы и гигантские крестики-нолики и сделать себе арт-грим.

2 июня в парке пройдет фестиваль детского творчества. Участники программы представят театрализованные постановки, исполнят песни и покажут хореографические номера. Параллельно можно будет поиграть в футбол, теннис, принять участие в эстафетах и конкурсах. Завершится праздник запуском в небо большого воздушного змея и самолета, которые дети и подростки создадут на мастер-классе.

Когда: 1 июня с 15:00 и 2 июня с 12:00 Где: музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», улица Свободы, 56 Арт-праздник для детей и родителей

В галерее «Пересветов переулок» дети будут создавать настоящий арт-объект! Им помогут кураторы и художники галереи, которые также проведут мастер-класс по рисованию для детей и родителей. Еще здесь пройдет импровизированная ярмарка, на которой можно отдать или поменять игрушки, книжки, милые безделушки и сувениры.

Также в программе — дворовые игры, «Классики», «Резиночки», «Вышибалы», «Казаки-разбойники», музыка, угощения, просмотр мультфильмов и море веселья!

Когда: 1 июня с 12:00 Где: галерея «Пересветов переулок», Пересветов переулок, 4, корпус 1 Путешествие «Ваш ребенок рисует»

Галерея XXI века ждёт и детей, и взрослых в «Мастерской Художника», чтобы вместе попытаться понять, что такое детство, и куда оно уходит. Посетители творческой площадки смогут попробовать себя в роли иллюстратора своих собственных историй, которые вместе с ними придумают художники. Участники получат призы за лучшую идею, за самый красочный рисунок, за самый похожий автопортрет. Площадка станет местом творческой работы всей семьи.

Когда: 1 июня с 15:00 Где: Галерея XXI века, улица Кременчугская, 22 Мастер-класс «Река» художника Андрея Бартенева

Художник, перформансист и куратор галереи «Здесь на Таганке» Андрей Бартенев вместе с коллегами проведет открытый мастер-класс. Тема — река и ее обитатели. Что такое река? Из чего она сделана, и что ее окружает? На длинном рулоне бумаги дети кисточками и красками нарисуют устья, истоки, болота, плёсы и мелководные участки, лягушек, рыб, раков, камни, песок, деревья, траву и водоросли.

Когда: 1 июня в 15:00 Где: Галерея «Здесь на Таганке», улица Таганская, 31/22 Кинопоказ «Мультфильмы, которые рисуют дети»

В международный День защиты детей галерея «ГРАУНД Ходынка» предлагает малышам и взрослым гостям специальную анимационную программу, собранную при поддержке киностудии «Союзмультфильм». В программе показа — «Баранкин, будь человеком!», «Цветик-семицветик», «Вовка в Тридевятом царстве» и другие мультфильмы, которые приятно посмотреть с детьми.

Когда: 1 июня в 14:00 Где: Галерея «ГРАУНД Ходынка», улица Ирины Левченко, 2 Экскурсия по выставке «Гол»

Когда: 1 июня в 15:00 Где: Галерея «Загорье», улица Лебедянская, 24 Творческая игра «Нарисуй всю семью»

В Международный День защиты детей галерея-мастерская «Варшавка» решила выйти из стен зала и предложить детям и их родителям поучаствовать в создании рисунков на асфальте. Будет взрослое задание: отразить внутренние представления о своей семье и о их роли в ней.

Когда: 1 июня в 14:00 Где: Галерея-мастерская «Варшавка», Варшавское шоссе, 68, корп. 1 И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

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