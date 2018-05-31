Глава Самарской области лично проверит подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону

Проведение в губернии ЧМ-2018 накладывает отпечаток на различные сферы. Достаточно серьезные требования по безопасности в том числе затрагивают и детский отдых.

Тем не менее количество ребят, которые поедут в оздоровительные лагеря этим летом будет не меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил Дмитрий Азаров в ходе программы «Губерния: точки роста», которая выйдет в эфир «Самарского губернского телевидения» 31 мая в 19:05.

"Я лично проверю, не буду говорить какой лагерь, но заеду обязательно и посмотрю, как прошла подготовка к приему детей", — пообещал глава региона.

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