В Самарской области этим летом заработают 720 детских лагерей

В Самарской области в детский лагерях отдохнут более 90 тысяч детей. Такую цифру озвучили в четверг, 31 мая, на заседании комиссии в областном правительстве.

— В этом году для детей свои двери откроют 720 учреждений, — пояснили в белом доме. — Первые заезды начнутся уже в эту пятницу, 1 июня. Среди всех детей более 27 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Кроме отдыха в Самаре и области, 500 ребят отправятся на побережье Черного моря.

В конце января в областном правительстве определили тарифы на путевки в детские лагеря. 21 день отдыха в обычном лагере будет стоить 13 062 рубля, в военно-спортивном — 18 396 рублей. За 24 дня в оздоровительном санатории родителям предстоит заплатить 19 776 рублей. На питание каждого ребенка выделили 232 рубля в день. Родительский взнос будет варьироваться от 30% до 50% от полной стоимости путевки.

При этом дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, будут отдыхать бесплатно за счет областного бюджета.