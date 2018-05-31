Как липчане отметят День защиты детей?

Мыльные пузыри и иллюзионисты, концерты и квесты, развивающие занятия и ростовые куклы — для детей в Липецке подготовили масштабную праздничную программу.

В парке Победы праздник начнётся в 16.00. В программе: концерт, научное шоу профессора Николя, гигантские мыльные пузыри, детская интерактивная программа с аниматорами и театр ростовых кукол.

В Нижнем парке с 17.00 стартует интерактивная программа «В гостях у сказки». В 18.00 здесь состоится праздничный концерт, английский семейный квест и мастер-класс «Компьютерная академия».

Детский парк «Сказка» в 17.00 приглашает на игровой интерактив с ростовыми куклами, научное шоу профессора Николя, конкурс рисунков на асфальте и детскую дискотеку.

В «Быхановом саду» с 17.00 детей порадует шоу иллюзионистов, развлекательная программа с аниматорами, шоу гигантских мыльных пузырей и развивающие занятия.

Детские праздники пройдут во всех районах города возле дворцов и домов культуры. В 10.00 — в Матырском, в 10.30 — на Тракторном, в 11.00 — в Дачном, в 12.00 — на Соколе, в 18.00 — на Сырском Руднике.

Большой праздничный концерт состоится в филиале Липецкого Дома музыки «Студеновский» в 17.00.