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Как липчане отметят День защиты детей?
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Как липчане отметят День защиты детей? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мыльные пузыри и иллюзионисты, концерты и квесты, развивающие занятия и ростовые куклы — для детей в Липецке подготовили масштабную праздничную программу.
В парке Победы праздник начнётся в 16.00. В программе: концерт, научное шоу профессора Николя, гигантские мыльные пузыри, детская интерактивная программа с аниматорами и театр ростовых кукол.
В Нижнем парке с 17.00 стартует интерактивная программа «В гостях у сказки». В 18.00 здесь состоится праздничный концерт, английский семейный квест и мастер-класс «Компьютерная академия».
Детский парк «Сказка» в 17.00 приглашает на игровой интерактив с ростовыми куклами, научное шоу профессора Николя, конкурс рисунков на асфальте и детскую дискотеку.
В «Быхановом саду» с 17.00 детей порадует шоу иллюзионистов, развлекательная программа с аниматорами, шоу гигантских мыльных пузырей и развивающие занятия.
Детские праздники пройдут во всех районах города возле дворцов и домов культуры. В 10.00 — в Матырском, в 10.30 — на Тракторном, в 11.00 — в Дачном, в 12.00 — на Соколе, в 18.00 — на Сырском Руднике.
Большой праздничный концерт состоится в филиале Липецкого Дома музыки «Студеновский» в 17.00.
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