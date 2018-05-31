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Дом культуры «Нагатино» набирает ребят на летнюю смену
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Дом культуры «Нагатино» набирает ребят на летнюю смену 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Запись на летние смены открыли в Доме культуры «Нагатино». К участию приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Первая смена стартует уже с 4 июня и продлится до 15 июня. Всего будет три смены — по одной на месяц.
«Наша смена — «Успеть за 10 дней», направлена на развитие и укрепление творческого мышления, раскрытие личности и потенциала ребенка», — отмечают организаторы.
Ребята будут посещать кружки танцев, различные мастер-классы, лекции, квесты, игры и многое другое.
Занятия будут начинаться с 10 утра. Их продолжительность составит около 4 часов ежедневно. Однако ребенок сможет оставаться на досуговую программу плоть до 18:00.
Запись в группы все еще актуальна. Определить своего ребенка в летний лагерь можно по телефону: 8 (499) 616-60-66.
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