Куда пойти с детьми в Москве

Каждую неделю мы выбираем лучшие детские события наступающих выходных, которые происходят в Москве. Спектакли, выставки, концерты, фестивали — только самое интересное.

Книжный фестиваль «Красная площадь»

Большая книжная ярмарка, которая традиционно занимает все пространство Красной площади — от Собора Василия Блаженного до Исторического музея. Помимо, собственно, продажи книг есть еще и большая детская программа. Обещают мастер-классы, детские спектакли, лекторий и всевозможные игры. Особо советуем заглянуть в шатер №7 — там расположилось издательство "Самокат".

Детский книжный своп в «Маршаке»

И еще одно хорошее книжное событие, уже не такое масштабное, но очень симпатичное. Детский книжный своп — это встреча в книжном магазине "Маршак", на которой можно обменять ненужные детские книги на другие и заодно купить парочку новых. Если вам нечего принести, но вы хотите что-нибудь взять, приходите все равно, это бесплатно.

Лучше приходить пораньше, тогда будет больше выбор и больше возможности найти вашим книгам новых хозяев. Можно приносить детские, подростковые книги и пособия для родителей в хорошем состоянии, которые вам уже не нужны.

Фестиваль Норвегии и Финляндии на дизайн-заводе «Флакон»

Норвегия и Финляндия устраивают общий фестиваль с лекциями и семинарами, чтобы рассказать, чем они похожи, а чем отличаются. Например, можно будет узнать, чем финские Муми-тролли отличаются от норвежских троллей, увидеть фотографии озёр и водопадов, гор и сопок, Хельсинки и Осло, а еще Полярное сияние, северных оленей, саамов, лесных котов и финских лебедей. Угощать будут лососем и селёдкой.

Еще там покажут скандинавские фильмы на языке оригинала с субтитрами, также можно будет послушать живую музыку, узнать особенности северного программирования, и, не выезжая за пределы «Флакона», побывать в зоопарке Хельсинки и посидеть на «Языке Тролля».

Для детей — мастер-классы, спектакли и литературная программа.

Фестиваль «Усадьба Jazz» — 2018

Ежегодный фестиваль «Усадьба Jazz» в этом году отмечает юбилей: 15 лет подряд в «Архангельском» поют, играют музыку, гуляют, едят вкусную еду, знакомятся и отдыхают.

В этом году организаторы московского фестиваля пригласили к участию этно-группу Aywa из Франции, певицу Перукуа из Австралии, группу «АукцЫон», певицу Елку и многих других. Также выступят басист-виртуоз Richard Bona Group (США). И всемирно известный Алексей Архиповский — человек, который фактически заново придумал балалайку. И музыкант Mark Eliyahu (Израиль), играющий на понтийской лире традиционную музыку Востока.

На фестивале запланированы дизайн-маркет, арт-пространство и, конечно, фуд-корт с напитками, горячими блюдами, смузи, домашней едой, вегетарианскими блюдами и экологическими продуктами. Также будет отдельная детская музыкальная программа.

Спектакль «Чердачные истории» в Парке Горького

Хороший спектакль Арт Чердака «Мамин театр» показывают в эти выходные на крыше Музея Парка Горького.

Когда взрослые были маленькими — у них не было компьютеров, мобильных телефонов и планшетов. Зато была фантазия и воображение! В детстве их на всё лето отправляли на дачу к бабушке с дедушкой, и там открывался новый мир! Мир где игрушками могли служить бабушкины бельевые прищепки, дедушкина утренняя газета, папино тёплое пальто и мамино праздничное платье. Со временем все эти вещи отправляются на дачный чердак, где продолжают доживать свой век в пыльных коробках.

Там хранятся не просто старые вещи, там хранятся воспоминания-воспоминания о детстве, о дачных забавах, о первых проказах, о безграничном счастье.

Подойдет детям от 6 лет.

Фестиваль Pet Shop Days

Большой семейный фестиваль Petshop Days в саду им. Баумана устраивают для всех, у кого есть домашние животные, а также для тех, кто подумывает о том, чтоб завести собаку или котенка.

Для тех, у кого животное уже есть, на фестивале будет работать бесплатная выездная клиника, где можно будет получить консультации экспертов-ветеринаров и привести питомца на общий осмотр.

В зоне «Аджилити» можно будет немного подвигаться: побегать вместе с собакой или даже сплясать под музыку. А на фуд-корте обещают продавать еду не только для людей, но и для животных.

В пространстве "Приюты" можно будет посмотреть на собак и кошек, которые ищут хозяина, и, возможно, забрать кого-то домой.

Для детей будет работать площадка с играми, аниматорами и аквагримерами.