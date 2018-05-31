«Беспечность наказуема»: 64 архангелогородца лишили родительских прав

Накануне Дня защиты детей региональная прокуратура ответила, какие преступления в отношении несовершеннолетних в Архангельской области были совершены с начала прошлого года. Если верить статистике — их стало больше, дети и подростки страдают и даже погибают не только из-за нарушителей закона, но и родительской беспечности.

Тему подняли на форуме прокуратуры Архангельской области. С начала прошлого года в регионе зафиксировано 721 преступление в отношении ребенка, и 32 из них — скончались. В результате несчастных случаев за этот период, по данным прокуратуры Архангельской области, 396 детей получили травмы, 18 — погибли.

— За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей почти 8 тысяч родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности, — комментирует прокурор Архангельской области Владимир Ананьев . — К уголовной — 65, и это разные преступления — родители оставили детей в опасности, по неосторожности причинили тяжкий вред здоровью, а некоторые виноваты в смерти детей.

Около 2 тысяч семей в Архангельской области находятся в социально опасном положении — когда родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. В 2015 году таких семей было практически в два раза меньше, чем в первом квартале текущего года. Работники прокуратуры считают, что эта негативная статистика свидетельствует не столько об увеличении числа таких несчастных семей, сколько отражает активную работу по выявлению таких случаев. В некоторых из них приходилось идти на крайние меры — 80 детей с начала прошлого года были изъяты из семей, а 64 человека — лишены родительских прав.

В сводку прокуратуры попали не только проступки отцов и матерей — за этот период нарушения допускали и органы системы профилактики, обязанные по закону предупреждать, своевременно выявлять и пресекать преступления против детей.

Прокурорами Архангельской области было выявлено около 2 тысяч нарушений, принято почти 400 мер реагирования, по их требованиям 268 должностных лиц в регионе привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Ситуации за этот период были разные. Дети заблудились в лесу, погибли при пожаре, выпали из окна, пострадали в ДТП, могли задохнуться в нагретом на солнце закрытом автомобиле, некоторые из них решились на самоубийство или проявляли суицидальные наклонности, стали жертвами садиста и педофила.

— Причина этому — педагогическая несостоятельность родителей, неумение общаться с собственными детьми, нежелание считаться с их мнением. В соответствии с законом забота о детях — это не только право, но и конституционная обязанность, а задача государства и общества — обеспечить безопасность несовершеннолетнего, — комментирует начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Галина Королева . — Порой социальные службы слишком поздно узнают о том, что ребенок нуждался в помощи. Есть случаи, когда родители не воспринимают всерьез жалобы детей. Так, например, мать не поверила девятилетней дочери, что ее изнасиловал знакомый семьи. И только спустя полгода удалось это доказать.