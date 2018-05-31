В Оренбуржье День защиты детей отметят калейдоскопом мероприятий

Завтра, 1 июня в Оренбурге отметят День защиты детей. Город подготовил насыщенную развлекательную программу, которая будет интересна и взрослым, и самым маленьким.

Праздничные мероприятия продлятся все выходные.

Как рассказали в областном министерстве образования, с 28 мая по 3 июня лагерь «Самородово» принимает участников областного туристического слета воспитанников детских домов и интернатов. Мероприятия пройдут и в районах области. Так, в детском центре «Солнечная страна» в Тюльганском районе с 28 мая по 10 июня проходит летняя смена для победителей областного заочного конкурса портфолио победителей и призеров областной олимпиады школьников и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. С 28 мая по 3 июня в оренбургском лагере «Янтарь» проходит слет воспитанников военно-патриотических клубов.

1 июня на стадионе «Оренбург» пройдет первенство отделения по легкой атлетике областной детско-юношеской спортивной школы. В этот же день в Дворце творчества им. Поляничко пройдет награждение учащихся школы информатики «Достояние года», а в областном многопрофильном центре пройдет четвертый фестиваль «Экодетство».

В День защиты детей в ДК «Радуга» поселка им. Куйбышева Оренбурга состоится отчетный концерт хореографической студии «Перфоменс».

Как сообщает администрация Оренбурга, в Южном округе 1 июня пройдет праздник «Город детства». На площади перед зданием администрации округа по адресу ул. Чкалова, 32 развернутся творческие мастер-классы, пройдет конкурс рисунков на асфальте и интерактивный спектакль. Гостей будут развлекать роботы-трансформеры и аквагримеры. Начало в 17.00.

В музее изо по адресу, пер. Каширина, 29 в День зашиты детей пройдет выставка детских работ, а после этого можно будет насладиться фортепианной сюитой «Чиполлино» Карэна Хачатуряна. Начало в 17.00.

По традиции именно в День защиты детей сезон открывает детская железная дорога, которой в этом году исполняется 65 лет. На торжественной церемонии ждут всех желающих, она пройдет на станции «Комсомольская» на набережной в 10.00.

Напомним, что указом губернатора на территории области 1 июня запрещена розничная продажа спиртных напитков.