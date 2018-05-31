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В Серебряном бору прочтут «сказки под сосной»
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В Серебряном бору прочтут «сказки под сосной» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На территории памятника природы «Серебряный бор» в Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Сказки под сосной», приуроченное ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— «Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от трех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Мероприятие состоится в пятницу, 1 июня, начало в 11.00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 199-01-10. (ео)
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