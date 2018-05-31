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В Печатниках завершился проект песочной терапии для детей
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В Печатниках завершился проект песочной терапии для детей 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Подошел к концу совместный проект для детей ГБУ ЦСПСиД «Печатники» с центром культурной анимации «Одухотворение», на протяжении которого дети занимались песочной терапией.
Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.
«На протяжении четырех месяцев дети занимались песочной терапией. На занятиях особое внимание уделялось творческому самовыражению ребенка для невербальной формы психокоррекции. Дети освоили различные способы и методы работы с песком, среди них — работа с готовыми формочками, рисование по песку и вырезание композиций, изготовление по образцу фигурок, используя только наглядный материал и свои ручки. У многих ребят наблюдается улучшение мелкой моторики и речевого развития», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)
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