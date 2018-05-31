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Яна Поплавская возмущена тем, что власти ставят интересы желтой прессы выше интересов детей
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Яна Поплавская возмущена тем, что власти ставят интересы желтой прессы выше интересов детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актриса опубликовала в личном блоге резонансный пост.
Актриса, теле— и радиоведущая, общественный деятель Яна Поплавская подняла в личном блоге весьма злободневную и довольно резонансную тему. Звезда заговорила о том, что российские власти ставят интересы желтой прессы выше, чем интересы несовершеннолетних граждан.
«Вот так! Участие детей в желтых ток-шоу оказалась «скользкой и неудобной темой». Помните программу «ДНК» с детьми многожёнца? Я получила приглашение от детского омбудсмена Анны Кузнецовой принять участие в дискуссии на тему информационной безопасности детей на «XV Съезде уполномоченных по правам ребенка». Так как я сейчас в Якутии, моим представителем был заявлен известный адвокат Александр Карабанов. Мы подготовили обращение с указанием всех законодательных нарушений на той программе, зарегистрировались и получили подтверждение выступления… »
Но слова Александру Карабанову не дали! Микрофон все время «уходил» другому спикеру. Более того, Александра ПОПРОСИЛИ не выступать. И это явно не стечение обстоятельств! Получается, что интересы жёлтых СМИ важнее благополучия ребёнка? Тем более, что была заявлена именно тема информационной безопасности детей. Может быть формат Съезда детских омбудсменов не подходил для решения таких неоднозначных тем? Значит будем искать более подходящие форматы и методы! Продолжение следует…
Напомним, речь идет о ситуации в российской семье, ставшей достоянием общественности благодаря ток-шоу. Мужчина на всю страну сообщил, что живет с 4 женами и 12 детьми. При этом в ходе эфира ведущего и собравшихся в студии интересовали вопросы интимной жизни необычной семьи — и никак не обсуждались вопросы воспитания детей, а также мнение органов опеки на этот счет.
Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya)
31 Май 2018 в 4:05 PDT  Фото: Instagram
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