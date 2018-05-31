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Владимир Путин посетит Морозовскую больницу и вручит ордена «Родительская слава» 1 июня
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Владимир Путин посетит Морозовскую больницу и вручит ордена «Родительская слава» 1 июня 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Кавалерами ордена становятся родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.
В Международный день защиты детей 1 июня президент России Владимир Путин посетит Морозовскую детскую клиническую больницу в столице и наградит семьи орденом «Родительская слава».
В Морозовской больнице глава государства осмотрит новый современный корпус клиники.
— После этого в Кремле Путин вручит орден «Родительская слава» родителям с несколькими детьми. Среди удостоенных награды — семьи из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, Адыгеи, Хакасии, Якутии и Мордовии, — сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Напомним, что орден «Родительская слава» учредили в мае 2008 года. Данную награду получают родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивая надлежащую заботу об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
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