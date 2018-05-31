Школьников района Арбат сводят в музей в рамках программы «Московская смена»

Сотрудники филиала «Согласие» Центра социальной помощи семье и детям «Семья» 1 июня отведут школьников района Арбат в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

— Мы подготовили интересную и познавательную программу для наших юных посетителей. В музее детям покажут военные знамена, награды, расскажут об их исторической значимости. Кроме того, они увидят обмундирование разных эпох Российской империи, — отметила специалист по социальной работе учреждения Мария Бильдина.

Она добавила, что для ребят пройдут мастер-классы, на которых мальчиков обучат мастерству моделирования, а девочек — основам рукоделия.